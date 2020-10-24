 وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالجيزة - بوابة الشروق
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وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالجيزة

أحمد عواد
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 5:37 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 5:37 م

أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنته في المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وأكد طلعت أنه أدلى اليوم بصوته فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام إنطلاقا من المسئولية الوطنية؛ ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية بعد أن يكتمل جناحي المؤسسة البرلمانية؛ معربا عن تطلعه إلى تحقيق تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية على النسق الذي يصبو إليه المصريون ويليق بالشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه قد لمس نظاما محكما والتزام كامل بكافة المعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها في سير العملية الانتخابية، داعيا كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب الدستوري المهم للمشاركة في إثراء الحياة السياسية.

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