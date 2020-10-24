أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، أن الاتحاد خصص حزمة مساعدات بقيمة 4.2 مليون يورو لتعزيز مساعداته لمواطني النيجر المنكوبين بسبب الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بلادهم.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبى، في تصريح صحفي، إن هذه الأموال ستدعم أعمال الإغاثة التي تقوم بها منظمة الصليب الأحمر الدولي والآلية الوطنية للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانية في النيجر، مشيرا إلى أن الاتحاد عبر هذا التمويل العاجل يعزز دعمه الإنساني للمواطنين الذين تضرروا بشدة من الفيضانات، وبوسع شركاءنا في الإغاثة الإنسانية توزيع مواد أولية ضرورية وتوفير مأوى للمواطنين الأكثر تضررا بهذه الكارثة".

وأوضح أن جزءا من هذه الأموال سيستخدم في دعم الآلية الوطنية للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانية في النيجر حيث ستوفر مأوى مؤقت ومجموعة من السلع غير الغذائية والصحية لأكثر من 11 ألف مواطن منكوب في أقاليم "ديفا" و"تاهوا" و"تيلابيري" و"مارادي".

أما عن الجزء الآخر من هذه الأموال، فأوضح المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات بأنه سيوجه إلى الصليب الأحمر في لكسمبورج وشريكه المحلي في النيجر الصليب الأحمر النيجري من أجل تسليم خيم إيواء ومجموعات من مواد النظافة الصحية إلى 5600 شخص منكوب في أقاليم "نيامي" و"مارادي" و"تيلابيري".

ولفت المفوض الأوروبي إلى أن الدول المانحة الرئيسية التي أسهمت في حزمة المساعدات المالية هذه هي: فرنسا (مليون و750 ألف يورو) وألمانيا (700 ألف يورو) وبلجيكا (426 ألف يورو) ولكسمبورج (250 ألف يورو).

تجدر الإشارة إلى أن الفيضانات التي اجتاحات النيجر هذا العام تسببت في أضرار مادية جسيمة بمقاطعات النيجر الثمانية وأودت بحياة عشرات الأشخاص وشردت الآلاف.