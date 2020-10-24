جمهور «الشارقة الدولي للكتاب» يحاور روّاد الأدب والفكر العالمي الشهر المقبل

أنهت إمارة الشارقة بالإمارات استعدادها لتنظيم الدورة 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال الفترة من 4 حتى 14 نوفمبر المقبل.

ويقام المعرض تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة" بمشاركة نخبة من الكتّاب والشعراء والمفكرين الأجانب .

وأعلنت إدارة المعرض اليوم السبت أسماء بعض ضيوف الدورة الجديدة، حيث يحل ضيفا على الحدث المحاضر العالمي في تطوير الذات الأمريكي برنس إيا الذي يعتبر واحداً من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قدمه من مقاطع مصورة ملهمة في العديد من القضايا المجتمعية يرافقه المؤلف ورائد الأعمال الأمريكي روبرت كيوساكي صاحب الكتاب "الأب الغني والأب الفقير" الذي يعد أحد الكتب الأشهر في مجال التمويل الشخصي إلى جانب العديد من المؤلفات منها كتاب "الزيف".

ويحاور جمهور المعرض المؤلف الكندي يان مارتيل صاحب رواية "حياة باي" التي مكّنته من الفوز بجائزة مان بوكر الأدبية العريقة في عام 2002.

ويستضيف الحدث الروائي والمؤرخ الفرنسي جيلبرت سينويه الذي يمتلك في رصيده الإبداعي ما يزيد عن 30 رواية ومقال وسيرة ذاتية يتناول في معظمها العالم العربي، أبرزها العمل الروائي "إبن سينا".

ويشارك في هذه الدورة المؤلف البريطاني إيان رانكين الذي يعتبر أحد أكثر كتّاب الروايات البوليسية مبيعاً حول العالم، كما يستضيف المعرض مؤلفة كتب الأطفال الإيطالية إليزابيتا دامي صاحبة سلسلة "جيرونيمو ستيلتون وثيا ستيلتون" التي ترجمت لأكثر من 49 لغة.

وعلى صعيد الشعر، يستضيف الحدث الشاعرة والروائية النيوزيلندية لانج ليف الحائزة على جائزة "زمالة تشرشل، كما تحلّ الشاعرة الكندية من أصول لبنانية نجوى ذيبان ضيفاً على المعرض.

وتقام الدورة الـ39 من المعرض، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وستنظم المحاضرات والندوات المرافقة للمعرض عن بُعد، لأول مرة في تاريخ المعرض، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تفتح أبواب المعرض أمام الزوار من عشاق الكتاب في مركز إكسبو الشارقة طيلة أيام الحدث.