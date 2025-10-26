هيئة فلسطينية: أسرى النقب يتعرضون للضرب والتجويع والإهمال الطبي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، الأحد، عن تعرض المعتقلين في سجن النقب الإسرائيلي، لعمليات ضرب وإهانة، وسياسة تجويع وإهمال طبي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

وقالت الهيئة في بيان نقلا عن محاميها، عقب زيارته عددًا من المعتقلين في النقب، إنهم يعيشون ظروفا حياتية مأساوية، جراء المعاملة اليومية المفروضة عليهم من قبل إدارة المعتقل، ويتعرضون للضرب والإهانة واقتحامات الغرف بشكل مستمر، إضافة إلى استخدام سياسة التجويع والإهمال الطبي بحقهم.

وأكدت الهيئة أن الأسرى في النقب (جنوب إسرائيل) يشتكون من نقصان في الملابس، ولم يتم تزويدهم حتى الآن بملابس شتوية، رغم أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض ليلاً، والملابس التي يرتدونها لا تقيهم البرد القارس.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية وإدارة السجون التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن حياة وأوضاع الأسرى داخل السجون.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية "بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإعطاء الأسرى حقوقهم، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء".

وفي 23 أكتوبر الجاري، تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجددا، بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية، داعيا إلى إعدامهم.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني بينهم أطفال ونساء، "يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي"، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ولمدة عامين ارتكبت إسرائيل إبادة في غزة خلفت، 68 ألفا و519 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.