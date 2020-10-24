رئيس الأركان الجزائري: التعديلات الدستورية أولوية تفرض نفسها في الجزائر

قال رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة إن التعديلات الدستورية حاليا هي أولوية تفرض نفسها في الجزائر.

وأضاف شنقريحة - خلال زيارة للناحية العسكرية الثانية بولاية وهران (شمال غرب) - إن وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب بالضرورة تحديد الأولويات، ولا شك أن الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر، هي أولوية التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي، والعودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية المطروحة".

ولفت إلى أن التعديلات الدستورية تهدف إلى ترسيخ توازن السلطات، وإشراك الشباب والمجتمع المدني في مسار بناء الجزائر الجديدة، والعمل على احترام الحقوق الأساسية والحريات.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تتيح كذلك إمكانية مشاركة الجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في مهام حفظ السلم خارج الحدود بقرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبعد مصادقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبشكل يسمح بأن يكون للجزائر خيارات من أجل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والحيوية.