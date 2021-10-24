نادر نور الدين: 90% من دول العالم تؤيد الموقف المصري بملف سد النهضة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن 90% من دول العالم تؤيد الموقف المصري بملف سد النهضة، معربًا عن أمله في أن يعطي الأمر دفعة ويغير من وضع إثيوبيا في المفاوضات المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد، أن هناك 9 أشهر متبقية حتى موعد الملء المقبل لسد النهضة، متمنيًا أن تصل الأطراف الثلاث إلى اتفاق قانوني ملزم وابتعاد إثيوبيا عن التعسف والتسويف، خلال تلك المدة.



وأشار إلى أن كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تؤيد الموقف المصري بملف سد النهضة وترى بأن الموقف الإثيوبي ظالم وجائر، قائلًا إن 3.5% من المساحة المحيطة لنهر النيل أرض زراعية و3% منها مأهولة بالسكان.



ولفت أستاذ الموارد المائية، إلى أن مصر تعتمد كلية على نهر النيل، وخاصة أن الحضارة الفرعونية قامت على ضفاف النهر، مؤكدًا أن الموقف العالمي متعاطف مع مصر ويؤيد حقوقها المائية.



وذكر أن الباحثين الأمريكيين والألمان والإنجليز استعرضوا العام الماضي، دراسات للمياه العابرة للحدود أشارت إلى تعسف الجانب الإثيوبي بإعلانه ملء 75 مليار متر مكعب في سد النهضة، لافتًا إلى أن إثيوبيا ليست بحاجة لتلك المياه وخاصة أنها تتعرض لأمطار قدرها ألف مليار متر مكعب.