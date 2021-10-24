تقرير فلسطيني: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

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أفاد تقرير فلسطيني بأن عشرات المستوطنين اقتحموا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن شهود عيان قولهم إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه".

ووفق الوكالة، تشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة عمليات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.