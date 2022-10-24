يرى هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان، إن المستوى الفني لفريقه يتطور من مباراة إلى أخرى خلال مسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى فريق أسوان الهزيمة الثانية في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما خسر بهدف نظيف أمام النادي الأهلي مساء يوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة أمام النادي الأهلي وكان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، وأسوان تطور كثيرًا عن مباراة الاتحاد السكندري الأولى."

وأضاف: "أسوان تعاقد مع عدد كبير من الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي، وتلك الصفقات تحتاج إلى الوقت من أجل الانسجام والتأقلم، وستظهر في المباريات القادمة."

وتابع عرابي: "الأندية الشعبية تعاني من أزمات مالية في السنوات الأخيرة، ويجب على الجميع معرفة ذلك الأمر جيدًا."

وأتم: "نادي أسوان يعاني من أزمة مالية حاليًا، ولكننا نحاول البحث عن حلول لهذه الأزمة في الفترة القادمة."