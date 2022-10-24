الكرملين: التهديد باستخدام أوكرانيا قنبلة «قذرة» حقيقي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن التهديد باستخدام أوكرانيا "قنبلة قذرة" حقيقي، والأمر متروك للدول الغربية بشأن إذا كانت ترغب في تصديق هذا الخطر أم لا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله خلال إيجاز صحفي: "حقيقة أنهم لا يثقون في المعلومات التي قدمها الجانب الروسي لا يعني أن التهديد باستخدام قنبلة قذرة لم يعد قائما. التهديد قائم.. الأمر متروك لهم بشأن إذا كانوا يرغبون في تصديق ذلك أم لا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت، أمس الأحد، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو عبر عن مخاوفه بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والأمريكي والتركي.

وبحسب الجيش الروسي، بلغت عملية تصنيع القنبلة مراحلها النهائية.

ورفض المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون والأوكرانيون المخاوف الروسية. وغرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر موقع تويتر، قائلا إن كييف ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولا تمتلك "قنبلة قذرة" ولا تخطط لامتلاكها.