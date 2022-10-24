قبعات لمنع الغش في الامتحانات الجامعية بالفلبين

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أثارت صور لطلاب في الفلبين، يضعون قبعات لمنع الغش في الامتحانات، الإعجاب والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أجبر الطلاب في أحد المعاهد، في مدينة ليغازبي، على وضع غطاء على الرأس، يمنعهم من النظر إلى أوراق الطلاب الآخرين.

وجاء بعضهم بأنواع مختلفة من القبعات المصنوعة باليد، من الورق المقوى وعلب البيض ومواد أخرى.