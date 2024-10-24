تسلا تسجل أرباحا مفاجئة خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3ر17% سنويا.

وقالت الشركة إن حجم أرباحها بلغ 17ر2 مليار دولار خلال الربع الثالث مقابل 85ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح رغم خفض الأسعار والفائدة على تمويل مبيعات السيارات بهدف زيادة المبيعات. كما أنها أول مرة تحقق الشركة نموا في الأباح ربع السنوية خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات تسلا خلال الربع الثالث بنسبة 8ر7% سنويا إلى 18ر25 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 47ر25 مليار دولار.