معرض الدليل شاهد في محكمة غزة بإسطنبول

لقي معرض "الدليل" الذي أُقيم ضمن فعاليات "محكمة غزة" الرمزية، اهتماما كبيرا من الزوار في جامعة إسطنبول، حيث عُرضت صور توثق جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وتُعقد الجلسات الختامية في قاعة "جميل بيرسل" بجامعة إسطنبول، وتسمع خلالها المحكمة شهادات حول جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة، فضلا عن تقييمات خبراء في القانون الدولي.

وضمن فعاليات المحكمة، تستضيف كلية الآداب بالجامعة معرض الصور المستوحى من كتاب وكالة الأناضول "الدليل" الذي يتضمن صورا التُقطت بعدسات مصوري الوكالة لتوثيق المجازر والانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة.

وحظي المعرض باهتمام واسع من الحضور وطلاب الجامعة الذين تجولوا بين صوره.

ومن المقرر أن يُعرض خلال اليوم الثاني من جلسات المحكمة عدد من الأفلام الوثائقية، منها "الشاهد" الذي أنتجته وكالة الأناضول.

ومن المرتقب أن تحاكم إسرائيل غيابيا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، خلفت 68 ألفا و229 شهيدا، و170 ألفا و369 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.