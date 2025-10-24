تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الحالي إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر، مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار المستمر وتأثيره على أوضاعهم المالية.

ووفقًا لمسح جامعة ميشيجان الشهري، تراجع مؤشر ثقة المستهلك النهائي خلال الشهر الحالي إلى 53.6 نقطة مقابل 55.1 نقطة خلال سبتمبر الماضي وفقًا للقراءة النهائية، وهو ما جاء أقل من القراءة الأولية للمؤشر.

وانخفض المؤشر الفرعي للثقة في الظروف الراهنة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2022.

كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 3.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، في حين كانت توقعاتهم في الشهر الماضي 3.7%. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.6% خلال العام المقبل، بانخفاض طفيف عن 4.7% المسجلة في الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوان هسو، مديرة المسح في جامعة ميشيجان، قولها في بيان: "بشكل عام، لا يلاحظ المستهلكون تغييرات جوهرية تُذكر في الظروف الاقتصادية مقارنةً بالشهر الماضي، ولا يزال التضخم وارتفاع الأسعار يتصدران اهتمامات المستهلكين". وأضافت: "لم تكن هناك أدلة كافية هذا الشهر على أن المستهلكين يربطون إغلاق الحكومة الاتحادية (الأمريكية) بالاقتصاد".

يأتي ذلك في حين أظهرت الأرقام الصادرة في وقت سابق من اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات. ومع ذلك، تباينت نفقات الأسر، فبينما تباطأ تضخم أسعار البقالة، ارتفع معدل تضخم أسعار سلع رئيسية مثل الحبوب والمشروبات غير الكحولية. وارتفعت تكاليف البنزين، بينما انخفضت أسعار تأمين السيارات.

وأظهر مسح ثقة المستهلكين انخفاض المؤشر الفرعي للثقة في الظروف الحالية إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات مسجلًا 58.6 نقطة، كما انخفض مؤشر الثقة في ظروف شراء السلع باهظة الثمن إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022. وانخفض مؤشر الجامعة لتوقعات المستهلكين إلى 50.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 5 أشهر.

أجرت جامعة ميشيجان مسح المستهلكين في الفترة من 23 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.