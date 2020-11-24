الشرطة تحقق مع محطة التلفزيون الأيرلندي الرئيسية حول انتهاكات قواعد فيروس كورونا

تواجه محطة التليفزيون الايرلندي "آر تي إي" تحقيقاً من قبل الشرطة بعد أن تم تصوير العديد من نجوم التلفزيون والإذاعة أثناء عدم التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال إحدى الحفلات المكتبية.

وقال مدير الموارد البشرية إيميار كوزاك اليوم الاثنين إن ممثلي "آر تي إي "، "اجتمعوا مع (أن جاردا سيوشانا) وهو [الاسم الأيرلندي الرسمي للشرطة اليوم فيما يتعلق بتحقيقهم".

واعتذر مقدمو الأخبار ومقدمو البرامج الحوارية المعنيون، حيث قالت ميريام أوكالاهان في إذاعة "آر تي إي " أمس الأحد "لقد خذلت الجميع، ولهذا سأكون آسفًة إلى الأبد".

وقالت مويا دوهرتي، رئيسة مجلس إدارة المحطة، إن هناك "مسؤولية" على "آر تي إي" أن تكون "فوق الشبهات وأن تكون قدوة".