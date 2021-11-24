شويجو: قاذفات أمريكية تدربت هذا الشهر على استخدام أسلحة نووية ضد روسيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو الثلاثاء إن روسيا ترى نشاطا مكثفا للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية على مقربة من حدودها، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية تدربت على استخدام أسلحة نووية ضد بلاده هذا الشهر.

وأضاف شويجو أثناء محادثات مع نظيره الصيني وي فينج خه: "نشهد زيادة كبيرة فى نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية. خلال الشهر الماضي قامت (تلك القاذفات) بنحو 30 طلعة قرب حدود روسيا الاتحادية، بزيادة 5ر2 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال: "في هذا الشهر، وفي سياق مناورات /الرعد العالمي/ التي تطلقها القيادة الاستراتيجية الأمريكية، تدربت 10 قاذفات استراتيجية على استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا في وقت واحد من الاتجاهين الغربي والشرقي".

وأشار شويجو إلى أن "الحد الأدنى للمسافة من حدود دولتنا كان 20 كيلومترا".

وقال إن تطوير التفاعل بين روسيا والصين مهم بشكل خاص وسط " الاضطرابات الجيوسياسية المكثفة والاحتمالية المتزايدة لنشوب صراع في مختلف مناطق العالم".