بروتوكول تعاون بين جامعة العريش وجمعية حقوق المرأة السيناوية

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وقع الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بروتوكول تعاون مع جمعية حقوق المرأة السيناوية.

و من أهم برامج البروتوكول عمل محاضرات لتوعية الشباب المقبل على الزواج بعد التخرج من الجامعة بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين أسر ناضجة واعية لديها دراية ووعي بالحياه الأسرية للحد من عملية الطلاق.

ومن برامج البروتوكول أن يكون المجتمع المدني له دور مع الجامعة لتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة والابتعاد عن العنف الأسري و توعية الشباب بالحقوق والواجبات الشرعية لدي الزوج والزوجة.

كما أكد الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة أن الجامعة دائما في خدمة المجتمع السيناوي وأن الجامعة وجميع منتسيبيها على أتم الاستعداد لعمل ما يستطاع لخدمة شباب وأهالي سيناء الحبيبة.

وأكدت الأستاذة سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن جامعة العريش تعتبر منارة للعلم والمعرفة في سيناء تخدم العملية التعليمية ونواحي الحياة الاجتماعية، كما تعتبر منبت الشباب المثقف الواعي.