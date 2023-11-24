حزب روته ينضم للمعارضة بعد هزيمته في انتخابات هولندا

انضم حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته والذي هيمن على السياسة الهولندية على مدار 13 عاما، لصفوف المعارضة بعدما فقد دعما كبيرا في انتخابات أمس الأول الأربعاء، حسبما ذكرت رئيسة الحزب الجديدة ديلان يشيلجوز.

وقالت يشيلجوز في لاهاي إن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ سيكون مستعدا لإبرام صفقة "تسامح" مع خيرت فيلدرز اليميني الشعبوي الذي حقق فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية.

وأضافت يشيلجوز: "قال الناخبون كلمتهم: فقد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية فرصته". وأشارت إلى أن الخطوة المقبلة تقع على عاتق فيلدرز كرئيس لحزب من أجل الحرية اليميني الشعبوي، ودعته إلى تعيين مسؤول لاستطلاع خيارات تشكيل ائتلاف عملي.

واجتمع قادة حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية في لاهاي لمناقشة كيفية المضي قدما بعد الانتخابات.

وسيحتاج فيلدرز إلى حزبين على الأقل لتشكيل ائتلاف بعدما حصل على 37 من مقاعد مجلس النواب الـ150، حيث أنه بحاجة إلى 76 مقعدا على الأقل لتشكيل ائتلاف.