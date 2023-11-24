انطلاق صافرات الإنذار بشأن غارات جوية في المنطقة الإسرائيلية المتاخمة لغزة بعد وقف إطلاق النار

انطلقت صافرات إنذار بشأن غارات جوية في المنطقة الإسرائيلية المتاخمة لغزة، بعد وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، حيز التنفيذ.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت، في البلدات الواقعة، على طول قطاع غزة. وفي حروب غزة السابقة، كانت هناك انتهاكات متكررة، في بدء وقف إطلاق النار من الجانبين.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة "كيسوفيم" و"عين هشلوشاه" الواقعين في جنوب إسرائيل، على الحدود مع غزة.



وجاء انطلاق صافرات الإنذار بعد 15 دقيقة من سريان وقف إطلاق نار، يستمر أربعة أيام، مما يعني أنه إذا انطلقت مقذوفات بالفعل، فهذا يبدو أنه أول انتهاك للهدنة.



ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (0500 بتوقيت جرينتش).



وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.



وأسفرت الجولة الحالية من المعارك بين إسرائيل وجماعات قطاع غزة عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي و14854 فلسطينيا.



وتتضمن الهدنة الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة والذين سيكونون من النساء والأطفال، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون والذين أيضا هم من النساء والأطفال.



كما تنص الهدنة على أنه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر. وتسمح الهدنة بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.



ومن المقرر إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عصر اليوم الجمعة.



وهذا أول اتفاق للتهدئة ووقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه هدد حركة حماس بأنه "حتى أصغر الانتهاك سيؤدي إلى رد شديد".