هنية يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويناقشان التطورات الميدانية والهدنة المؤقتة

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على رأس وفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء أمس الخميس، حيث بحثا آخر التطورات المتعلقة بحرب الاحتلال الإرهابية ضد شعب فلسطين في غزة، بما في ذلك اتفاق الهدنة المؤقتة الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، اليوم الجمعة، استعرض «هنية» مجريات المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، مشيدًا بـ«الصمود الأسطوري لشعب فلسطين؛ الذي يُبدد مخططات الاحتلال الغاشم في تهجير الشعب، رغم ما يرتكبه الاحتلال من مجازر في هذه المعركة».

وقال إن «المقاومة تسجل تاريخا جديد من والبطولات في معركة التصدي لهذا العدوان»، مستعرضا الجهود السياسية التي تبذل في الاتجاهات المتعددة، ومجريات المفاوضات غير المباشرة التي تمت برعاية مصرية قطرية كريمة، والنتائج التي أدت إلى هذا الاتفاق ما يترتب عليه الآن ومستقبلاً.

وأشاد رئيس الحركة بجبهات المقاومة المساندة، خاصة من لبنان واليمن والعراق، وبكل الجهود الرسمية والشعبية التي تقف في وجه العدوان الغاشم وتعزز من صمود غزة والشعب الفلسطيني.

من جانبه رحب وزير الخارجية اللهيان بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة، مؤكداً موقف الجمهورية الإسلامية الثابت بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده.

وأضاف: «على الرغم من العدوان لأكثر من شهر ونصف والحرب الظالمة واستشهاد وجرح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، لم تحقق أمريكا والكيان الصهيوني أدنى إنجاز في المجال العسكري، واضطرا إلى التفاوض بشكل غير مباشر مع حماس من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن أسراهم».

ولفت إلى أن النظامين الأمريكي والإسرائيلي لم يكسبا شيئا في ساحة المعركة، معقبًا: «هما يسعيان بمخططاتهما السياسية إلى تحقيق ما لم يتمكنا من تحقيقه ميدانياً وعبر الوسائل العسكرية، وطبعاً هذا أيضاً حلم لن يتم تفسيره قطعاً، ودبلوماسية المقاومة التي تنتهجها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية سوف تحيد وتجعل هذه الإجراءات والمخططات السياسية غير فعالة».