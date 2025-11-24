شهدت اللجنة رقم 69 بمدرسة الشهيد الجندي بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، لحظة إنسانية لافتة، بعدما خرج المستشار رئيس اللجنة إلى خارج المقر الانتخابي لمساعدة أحد الناخبين من ذوي الظروف الصحية الخاصة، وتمكينه من الإدلاء بصوته؛ مراعاة لحالته وعدم قدرته على دخول اللجنة.

وجاءت هذه اللفتة تأكيدًا لحرص القاضي على ضمان مشاركة جميع المواطنين في العملية الانتخابية دون أي عوائق، في مشهد يعكس احترام الحق الدستوري لكل ناخب، وحرص القائمين على العملية الانتخابية على تقديم التسهيلات اللازمة للفئات غير القادرة.

وأشاد المواطنون المتواجدون في محيط اللجنة بهذا التصرف الإنساني، مؤكدين أنه يجسد الدور الوطني للقضاة ووعيهم بأهمية تمكين كل مواطن من ممارسة حقه الانتخابي، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه الواقعة ضمن عدة مشاهد إيجابية شهدتها اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية منذ بدء عملية التصويت، وسط إقبال ملحوظ وتواجد مكثف لتيسير عملية الاقتراع في أجواء من الهدوء والتنظيم.



