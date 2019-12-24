الكهرباء: الانتهاء من المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي بداية العام المقبل

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تسعى إلى جودة التغذية الكهربائية لكافة المناطق والمشتركين، ورفع مستوى الخدمة ووضع الآليات الضامنة للفاتورة السليمة بالنسبة للعدادات التقليدية.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الوزارة تسعى تدريجيًا إلى التحول الرقمي الذكي، بطريقة ليس بها تدخل للعنصر البشري، مشيرًا إلى مساهمة الميكنة في العمل بشكل أكثر دقة وجودة أفضل وسرعة.

وأوضح: «ركبنا عدادات مسبوقة الدفع بعدد 8.4 مليون عداد، من حوالي 35 مليون مشترك»، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي، مع بداية العام المقبل.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت حلول لعلاج مشاكل العداد التقليدي، عبر التواصل والبحث والرصد للشكاوى والأسباب الأساسية والجذرية، موضحًا تطبيق ذلك من خلال برنامج «القراءة الموحد» المنطلق بمحافظة بورسعيد.

وأردف: «البرنامج لا يفتح إلا في المكان الموجود فيه العداد، يحصل الكشاف على صورة فوتوغرافية للعداد فيها الرقم والتفاصيل الخاصة، وتُنقل بطريقة مباشرة إلى جهتين: مركز جمع البيانات الموجود في شركة قراءة العدادات، وشركة الكهرباء»، مؤكدًا أن النقل للجهتين يأتي حرصًا على تأكيد القراءة.