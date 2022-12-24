برلمان جمهورية فيجي يقرّ تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء

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أقر برلمان جمهرية فيجي تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا، رئيسا للوزراء؛ بعد نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي، وذلك عقب اتهامه للحكومة المنتهية ولايتها ببث "الخوف والفوضى" في البلاد لمنع عودته إلى السلطة.

وأعلن رئيس مجلس النواب الفيجي نايكاما لالابالافو - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" صباح اليوم السبت، فوز رابوكا في اقتراع سري جرى في البرلمان بـ28 صوتا مقابل 27 صوتا لرئيس الحكومة المنتهية ولايته فرانك باينيماراما.

وتمكن رابوكا من تشكيل ائتلاف حكومي بعد نجاحه في استمالة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الليبرالي (سوديلبا)؛ الذي بات يلقب في فيجي بـ "صانع الملوك".