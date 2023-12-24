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نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن "إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا العسكرية تُبنى وفقا لحساباتنا الخاصة" على حد زعمه.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أوردت تقريراً تحدثت فيه عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف ضربة استباقية ضد "حزب الله"، محذرا من مغبة إثارة حرب إقليمية واسعة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها، أن بايدن حذر نتنياهو من أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربا إقليمية أوسع".

وقال مسئولون إن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية، اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة، تفيد بأن قوات حزب الله كانت تستعد لعبور الحدود نحو إسرائيل "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

ودفع ذلك بعض المسئولين الإسرائيليين الأكثر تشددا "إلى حافة الهاوية"، بحسب "وول ستريت جورنال".

وفي أكتوبر الماضي، التقى بايدن نتنياهو، وسط محاولات الحكومتين تقديم "جبهة موحدة قوية علنا"، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.