نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو جديد بعنوان "هذه بضاعتكم ردت إليكم"، حيث استعرضت خلاله مشروعها قصد السبيل، الذي يسعى لإعادة تدوير أسلحة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم استهدافهم بها.

وذكرت كتائب القسام أن أبرز القائمين على المشروع الذي يهدف لتحييد قذائف وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، التي يطلقها على قطاع غزة، وإعادة تدوير ما لم ينفجر منها، وإدخالها ضمن منظومة تصنيع السلاح لدى المقاومة الفلسطينية، كان الشهيد الفلسطيني إبراهيم أبو نجا.

فمن هو الشهيد إبراهيم أبو نجا؟ وماذا كان يمثل لحركة حماس؟ وكيف اغتالته قوات الاحتلال؟

إبراهيم حسين أبو نجا، ولد لعائلة مهاجرة من منطقة عرب "النجوية" في أراضي 48، وكان متفوقا في دراسته، ودرس اللغة الإنجليزية لمدة 3 سنوات، ثم انتقل لدراسة اللغة العربية وحصل على درجة البكالوريوس فيها عام 1991.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر مقربة من أبو نجا أنه اعتقل في عام 1992، على خلفية نشاطه المقاوم لمدة 3 سنوات ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان متزوجا آنذاك ولديه 3 أبناء.

وعندما تحرر انضم أبو نجا إلى السلطة الفلسطينية وتدرج في المناصب العسكرية، لكنه انتقل بعدها لصفوف كتائب القسام مع بداية انتفاضة الأقصى، عام 2000.

وتقلد الشهيد إبراهيم حسين أبو نجا مناصب عديدة في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، كان آخرها قيادته لسلاح الهندسة في الكتائب - لواء رفح.

وبرز دور أبو نجا، الملقب بـ"أبا المعتصم"، في معظم العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة وعلى حدوده، فكان له دور بارز في تطوير الأسلحة المحلية التي صنعتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، على مدار نحو 17 عاما.

وكان أبو نجا من أبرز المهندسين الذين أسهموا في تطوير سلاح المقاومة الفلسطينية سواء الصواريخ أو العبوات أو القنابل أو القاذفات، وكانت بصماته واضحة في جميع أنواع الأسلحة التي طورتها الكتائب الفلسطينية.

- اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي

وبحلول يوم 7 يونيو 2017، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة "ارتقاء الشهيد إبراهيم حسين أبو النجا، 51 عامًا، وإصابة 3 بجراح مختلفة في انفجار عرضي وقع بمدينة رفح جنوب قطاع غزة".

- 3 محاولات للاغتيال نجا منها

وبعد الإعلان عن استشهاد القيادي في كتائب القسام إبراهيم أبو نجا، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، عن محاولة الجيش الإسرائيلي استهدافه 3 مرات، خلال الحرب الأخيرة في عام 2014، لكنه نجا منها جميعا.

وذكر موقع "مفزمون لايف" العبري، أن أبو نجا تعرض لـ3 محاولات اغتيال إسرائيلية، خلال حرب عام 2014، مشيرة إلى أنه يعمل بنظام تصنيع العبوات في كتائب القسام.

- قطاع غزة يشيع قائد "كتائب القسام"

وشيع قطاع غزة القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام، حيث خرج الآلاف في جنازة حضرها قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والجهاد الإسلامي.

وقال حينها خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" في غزة، خلال مشاركته في تشييع جثمان أبو نجا في رفح جنوب قطاع غزة، إن دماء الشهيد رسالة للأمة، أنّ حماس والشعب الفلسطيني بوصلتها نحو القدس وطريقها معروف وسلاحها موجه للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن المقاومة منتصرة رغم إمكاناتها المتواضعة مقارنة بترسانة الاحتلال، مشدداً على أن بوصلة الأمة العربية يجب أن تكون القدس.

ونعت كتائب "القسام" في بيان عسكري، القائد إبراهيم حسين محمود أبو نجا، أحد قادة سلاح الهندسة في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".