النائب عصام هلال: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء تأكيد لسيادة القانون

أشاد النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليهم من أبناء سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي تأكيدًا لسيادة القانون واستخدامًا لصلاحيات الرئيس الدستورية.

وأضاف: «هذا القرار يعكس الصلاحيات التي خوّلها الدستور المصري لرئيس الجمهورية، ويعتبر خطوة بارزة ضمن الرؤية العامة للدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية».

وأشار إلى أن القرار يؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان بمعناه الشامل.

وتابع: «كثير من الدول تتحدث عن حقوق الإنسان من منظور ضيق يقتصر على الحياة السياسية فقط، لكنها تتجاهل الجوانب الأهم المتعلقة بالتنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية، فقد اعتمدت نهج التنمية الشاملة في مختلف مناحي الحياة، سواء جغرافياً أو نوعياً، من خلال تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب والإسكان».

وأكد أن قرار العفو الرئاسي يأتي في سياق هذا النهج، لكونه جزءًا من حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف المناطق، ومنها سيناء.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 45 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.