رسالة كولر لجماهير الأهلي قبل العام الجديد

حرص مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على تهنئة جماهير النادي الأهلي بالعام الميلادي الجديد 2025.

وكان الأهلي قد انتصر مساء الأحد أمام شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت رسالة كولر لجماهير الأهلي كالتالي:

"أود أن أترك رسالة أخرى في نهاية هذا العام لجميع مشجعي الأهلي، شكرا لكم على دعمكم المذهل طوال العام، عيد ميلاد مجيد لطاقمي الفني وللإدارة وللنادي بأكمله وللاعبين، شكرا على تعاونكم الرائع، أتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالحب والصحة والسلام، شكرا جزيلا لكم ونحن نعتمد عليكم، 2025 سعيد".