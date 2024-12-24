 رسالة كولر لجماهير الأهلي قبل العام الجديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 4:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رسالة كولر لجماهير الأهلي قبل العام الجديد

الشروق
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 3:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 3:00 ص

حرص مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على تهنئة جماهير النادي الأهلي بالعام الميلادي الجديد 2025.

وكان الأهلي قد انتصر مساء الأحد أمام شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت رسالة كولر لجماهير الأهلي كالتالي:

"أود أن أترك رسالة أخرى في نهاية هذا العام لجميع مشجعي الأهلي، شكرا لكم على دعمكم المذهل طوال العام، عيد ميلاد مجيد لطاقمي الفني وللإدارة وللنادي بأكمله وللاعبين، شكرا على تعاونكم الرائع، أتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالحب والصحة والسلام، شكرا جزيلا لكم ونحن نعتمد عليكم، 2025 سعيد".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك