 السويحلي الليبي يكشف حقيقة التفاوض مع ثنائي الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السويحلي الليبي يكشف حقيقة التفاوض مع ثنائي الأهلي

الشروق
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 3:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 3:02 ص

كشف وليد الترهوني، مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي، حقيقة التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وعمرو السولية خلال الفترة الحالية.

وقال الترهوني في تصريحات عبر القناة الأولى: "التفاوض مع عمرو السولية أُغلق نهائيًا، كنا وصلنا لمرحلة قريبة معه وكان قريبا من الانضمام إلى نادي السويحلي، لكن الأمور توقفت".

وأضاف: "أما بالنسبة لمحمود كهربا كان هناك تناقش العام الماضي مع الجهاز الفني في نادي السويحلي لكن اخترنا التعاقد مع مدافع واستقرينا على ضم محمود علاء، أعتقد أن هناك أندية في ليبيا تحب التعاقد مع كهربا".


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