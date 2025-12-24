هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزل فلسطيني قتله في يوليو الماضي، في بلدة بزاريا شمال غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وشرعت في هدم منزل الفلسطيني مالك إسماعيل سالم.

وأوضح الشهود أن قوات الجيش أغلقت مداخل البلدة والطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في البلدة.

وفي 10 يوليو الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي سالم بعد إطلاق النار عليه مع فلسطيني آخر في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي بيت لحم، بزعم تنفيذهما عملية طعن وإطلاق نار، ولا تزال تل أبيب تحتجز جثمانيهما.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة التي استمرت عامين، أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي بغزة في 8 أكتوبر 2023 نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار كبير، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​