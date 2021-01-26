 نهاد حجاج مهاجما شيحة: يجب أن يرفع يده من الإسماعيلي - بوابة الشروق
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نهاد حجاج مهاجما شيحة: يجب أن يرفع يده من الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:47 م

هاجم نهاد حجاج المستشار القانوني السابق بالنادي الإسماعيلي، محمد شيحة وكيل اللاعبين وأتهمه بأنه واحد من أهم أسباب تراجع نتائج الفريق في السنوات الأخيرة .

و قال حجاج في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": رغم تقديم استقالتي من النادي الاسماعيلي الا انني تدخلت في أزمة النادي مع شركة استادات، و دافعت عن الاسماعيلي في كل القضايا الافريقية مثل التهديد بخصم 6 نقاط بسبب چون انتوي و غير ذلك".

وأضاف: "كل وكلاء اللاعبين ومدينة الاسماعيلية بالكامل تعلم أن محمد شيحة هو الوكيل "الحصري" للنادي الاسماعيلي رغم إعلان اعتزاله وكالة اللاعبين".

وأتم مستشار الدراويش السابق: "أطالب شيحة برفع يده عن النادي الاسماعيلي، ما يحدث في الاسماعيلي خلال الـ90 دقيقة في كل مباراة، هو نتيجة تدخل محمد شيحة في العديد من الأمور الإدارية خلال السنوات الماضية".


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