 الولايات المتحدة ترحب باستئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة ترحب باستئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا

تركيا واليونان - ارشيفية
تركيا واليونان - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 7:33 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 7:33 م
رحبت الولايات المتحدة باستئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا في إسطنبول، اليوم الاثنين، والتزام الحكومتين بهذه العملية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «نحن ندعم كل الجهود للحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط».

واستأنفت في إسطنبول اليوم الاثنين، المحادثات الاستكشافية المتوقفة منذ عام 2016 لبحث ملفات التوتر والخلاف في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه بين تركيا واليونان. واستبق الجانبان انطلاق المحادثات بالتعبير عن أملهما بأن تسفر عن نتائج إيجابية.



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