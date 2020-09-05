 أستاذ مناعة تعليقًا على انتقال «أوميكرون» عن طريق العين: «وارد» - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 يناير 2022 1:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

أستاذ مناعة تعليقًا على انتقال «أوميكرون» عن طريق العين: «وارد»

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:57 ص

علق الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على أنباء انتقال متحور «أوميكرون» عن طريق العين.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الاثنين، أن فيروس كورونا ومتحوره «أوميكرون»، من الوارد انتقالهما عبر العين، وذلك عن طريق لمس العين حال تواجد الفيروس على اليد.
واستكمل، أن الأطباء أثناء تعاملهم مع مصابي فيروس كورونا يرتدون القناع، خوفًا من انتقال الفيروس عن طريق الأغشية المخاطية.
وتابع، أن متحور أوميكرون يعمل على إصابة الجهاز التنفسي العلوي بشكل أكبر، والأعراض التي يصاب بها المصابين هو احتقان الحلق والرشح واحتقان الأنف.
وأوضح، أن الدولة المصرية تتابع دائمًا أبرز الأبحاث العالمية الجديدة التي تتعامل مع فيروس كورونا وبمجرد ظهور أي دواء جديد يتم نقل هذه التكنولوجيا إلى مصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك