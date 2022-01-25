محمد فضل: كوت ديفوار بوابة منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم

تحدث محمد فضل، عضو اتحاد الكرة السابق، عن مباراة مصر وكوت ديفوار المقبلة في كأس أمم إفريقيا، وحظوظ الفراعنة في التأهل على حساب الأفيال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، ضمن لقاءات دور الـ16 من المسابقة.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "etc": "بطء هجمات منتخب مصر أبرز عيوبه في مواجهة كوت ديفوار، سرعة نقل الكرة والهجمة أفضل طريقة لمباغتة الأفيال الذين يتركون مساحات كبيرة في خطه الخلفي".

وتابع: "أفضل الدفع بأيمن أشرف على حساب فتوح في الجبهة اليسرى بسبب تميزه بالجانب الدفاعي، والمنتخب الوطني قادر على تجاوز محطة كوت ديفوار، خاصة أنهم دائمًا بوابة المنتخب للتأهل في البطولات القارية وتحقيق اللقب".

وأردف فضل: "ثنائية السولية والنني تحتاج حمدي فتحي كلاعب ثالث على الدائرة، وربما يغير كيروش قناعاته ويدفع بزيزو، وأهم ما يميز المنتخب الإيفواري هو ثلاثي خط الوسط".

واختتم: "لا أفضل الدفع بالنني في بداية اللقاء أمام كوت ديفوار، كما أتمنى رؤية زيزو على حساب السعيد، لكن فلسفة كيروش ثابتة وأعتقد أنه لن يجرى أي تغييرات، ومن الصعب أن يتوقع أحد كيف يفكر".