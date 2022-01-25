وزير التعليم يكشف موعد إعلان شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر إعلان شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن الفرص ستكون متساوية أمام الجميع ولن يكون هناك يتميز لمجموعة على أخرى.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن إجراء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ورقيًا أو باستخدام التابلت أمر خاص بالوزارة ولا يعني الطالب في شيء، مشيرًا إلى أن التقييم في تلك المراحل هو الأساس.

وأشار إلى أن إجراء الامتحان بصورة قومية إلكترونية لطلاب أولى وثانية ثانوي يتسبب في حالة من الهلع، وخاصة أنهما سنوات نقل، موضحًا أن الوزارة مهتمة بالأسئلة الجديدة والتدريب عليها وليس استخدام التابلت في الامتحان.

وذكر وزير التعليم، أن إجراء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا لا يحتاج تدريبًا أو تحضيرًا خاصًا على الإطلاق، منوهًا إلى أن الامتحانات الموحدة الإلكترونية يُجيش لها أناس عديدة على مواقع الغش الإلكتروني.

وأوضح أن إجراء الامتحانات ورقيًا على مستوى المدارس يمنع هذا التجييش، ويؤدي إلى نوع من الهدوء في التعامل مع الوضع، قائلًا إن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود في أولى وثانية ثانوي؛ لتعميم الامتحانات إلكترونيًا.

وتابع: «التكافؤ في الثانوية العامة لأنها شهادة يتنافس فيها الطلاب على مقاعد بالجامعات، أتحنا التابلت لكل طالب الفقير والغني والقادر وغير القادر لإتاحة نفس فرصة الاطلاع على محتوى رقمي متاح للجميع، والدولة مشكورة تصرف كل النقود لإتاحة محتوى من أجل التعلم والأسئلة المرتبطة بالفهم».

وشدد على أن التابلت المصدر التعليمي في المقام الأول وسيظل وسيلة دراسية متاحة في الامتحان لتوفير مصادر بنك المعرفة والمنصات والكتب والقواميس، معلنًا عن استخدام التابلت في امتحانات تجريبية بشهر مارس دون درجات «حتى لا يكسب الغش الجولة».