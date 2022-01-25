محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة الصقيع المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً.

وشدد المحافظ على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأكد الهجان، على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة والتي قد تستمر لمدة يومين، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات، واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة؛ لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وأضاف الهجان، أنه يتم مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال سوء الاحوال الجوية.

ولفت المحافظ إلى مراجعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها، والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

وشدد على المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها، والاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

وأكد الهجان على استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وأشار الهجان إلى متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.