الجمعة 10 أبريل 2026 9:57 ص القاهرة
ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رويترز
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 9:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 9:24 ص

أفاد بيانان منفصلان صادران ​عن داوننج ستريت ‌بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ​التقى بملك ​البحرين ورئيس الإمارات وأنه ⁠ندد بالهجمات ​الإيرانية على البلدين.
وأدلى ​ستارمر بهذا التصريح خلال محادثة مع ملك البحرين ​حمد بن ​عيسى آل خليفة وعدد ‌من ⁠المسؤولين.
على نحو منفصل، ناقش ستارمر خلال محادثة مع ​رئيس الإمارات ​الشيخ ⁠محمد بن زايد آل ​نهيان مسألة ​مضيق ⁠هرمز وضرورة العمل على استعادة حرية ⁠تدفق ​البضائع ​لدعم سلاسل التوريد العالمية.


