ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج

أفاد بيانان منفصلان صادران ​عن داوننج ستريت ‌بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ​التقى بملك ​البحرين ورئيس الإمارات وأنه ⁠ندد بالهجمات ​الإيرانية على البلدين.

وأدلى ​ستارمر بهذا التصريح خلال محادثة مع ملك البحرين ​حمد بن ​عيسى آل خليفة وعدد ‌من ⁠المسؤولين.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

على نحو منفصل، ناقش ستارمر خلال محادثة مع ​رئيس الإمارات ​الشيخ ⁠محمد بن زايد آل ​نهيان مسألة ​مضيق ⁠هرمز وضرورة العمل على استعادة حرية ⁠تدفق ​البضائع ​لدعم سلاسل التوريد العالمية.