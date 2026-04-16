الطبقة السابعة يشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي بمهرجان الإسكندرية الدولي بدورته الـ12

يشارك الفيلم الوثائقي "الطبقة السابعة"، في مسابقة الفيلم الوثائقي بالدورة الـ12 لمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير.

يتناول الفيلم قصة "أم" تصارع اكتئاب ما بعد الولادة ومدته 17 دقيقة، ويعرض لأول مرة عالميًا، وهو من كتابة الكاتبة الصحفية ليلى عبد الباسط، وإخراج أسماء الجعفري، وهي مخرجة ومنتجة لديها العديد من الأفلام المستقلة، كما حصدت العديد من الجوائز.

يذكر أنه يشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي 7 أفلام من جميع أنحاء العالم، وهي: الفيلم المصري "السبع طبقات" إخراج أسماء الجعفري، في عرضه العالمي الأول، ومدته 17 دقيقة، والفيلم العراقي "إبراهيم" إخراج علي يحيى، في عرضه الإفريقي الأول، ومدته 16 دقيقة، وفيلم "ذاكرة متقاطعة"، وهو إنتاج فرنسي فلسطيني مشترك، إخراج شيماء عواودة، في عرض مصري أول، ومدته 20 دقيقة.

ومن تشاد فيلم "بئر قاردي" إخراج كل من بنتلي براون وطاهر بن محمد، في عرض أول في مصر وشمال إفريقيا، ومدته 5 دقائق، والفيلم اللبناني "مغارة للبيع" إخراج موريل حنين، في عرض مصري أول، ومدته 19 دقيقة، والفيلم الأوكراني "جدتي قافزة بالمظلات" إخراج بولينا بيدوننا، في عرض إفريقي أول، ومدته 10 دقائق، ومن إسبانيا فيلم "حلم الإسكندرية" إخراج سيسيليا أوروتا وكيما كوينا، في عرض مصري أول، ومدته 19 دقيقة.