نصائح لتجنب رائحة العرق مع ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حارة تضرب البلاد؛ إذ ترتفع درجات الحرارة لنهاية الثلاثينات، فيما تبرز خلال الحر مشكلة رائحة العرق الكريهة المسببة للإحراج للشخص المتعرق والانزعاج للأفراد المحيطين، لكن اتباع بعض الإرشادات المهمة يقضي على روائح العرق.

وقالت الدكتورة زمزم هاشم، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن العرق بنفسه لا يحمل أي روائح، فضلًا عن أن التعرق عملية طبيعية لتبريد الجسم والتخلص من السموم.

وأضافت أن كثرة الرائحة الكريهة للعرق تحدث بسبب تفاعل البكتيريا المتراكمة على الجلد مع العرق؛ لذا فإن النظافة الشخصية هي الحل الأهم لتجنب صدور الرائحة من الجسم.

الاستحمام ومزيلات العرق

وأوضحت استشاري أمراض الجلدية والتجميل، مراحل القضاء على العرق، التي تبدأ بالاستحمام لغسل الجلد من البكتيريا، ثم التنشيف جيدًا قبل استخدام أي مزيلات أو موانع للعرق، إذ إن استعمال تلك المستحضرات بدون بشرة نظيفة يزيد رائحة العرق ولا يقللها.

وتابعت أن مستحضرات العرق تنقسم لنوعين؛ منها مضادات التعرق، وتكون غالبًا على هيئة اسبراي، وتستخدم قبل النوم لتمنع التعرق، لكن النوع الثاني فهو مزيل العرق "ديودرانت"، ويتم دهانه قبل الخروج من المنزل، حيث يزيل رائحة العرق دون أن يمنع التعرق.

دور الملابس والأكل في منع رائحة العرق

وأشارت لدور الملابس في السيطرة على رائحة العرق، إذ نصحت بلبس الثياب القطنية التي تمتص العرق، والملابس الواسعة التي توفر تهوية للجسم، بينما حذرت من تأثير الخامات الصناعية التي تزيد الرائحة الكريهة.

وأضافت أن الإكثار من الثوم والبصل والتوابل القوية يجعل للعرق رائحة، فيما نصحت بشرب الكثير من المياه وتناول الفواكه والخضروات بأنواعها، إذ يعمل محتواها من الألياف في تقليل رائحة العرق، مشيرة إلى أهمية تناول المشروبات العطرية مثل الينسون أو النعناع التي تحسن من رائحة الجسم.

استخدام الشبة وتجنب بقية الوصفات

وحذرت من استخدام أي وصفات منزلية لإزالة العرق باستثناء الشبة، والتي تساعد على تقليل التعرق لغناها بمادة الألمنيوم، كما إنها مناسبة لبعض الأشخاص، إذ لا تغير لون الملابس ولا يشربها الجلد لتسبب أعراضًا جانبية.