نجم بايرن ميونخ يسخر من ريال مدريد بعد الفوز عليه

علق الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ الألماني بشكل ساخر على فوز فريقه أمام منافسه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكرر البايرن انتصاره على ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 4-3 بعدما فاز في إسبانيا ذهابا بهدفين مقابل هدف.

وسُئل أوليس في لقاء عقب المباراة عن انطباعه بشأن الفوز على "ملك دوري الأبطال"، بحسب وصف المراسل، ليرد اللاعب الفرنسي الدولي ضاحكا: "ملك دوري الأبطال؟!"..

ورد المراسل قائلا: "15 لقب في البطولة.. أعتقد ذلك نعم".

وأثار تعليق أوليس حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن اللاعب كان قد حصل على جائزة رجل المباراة، بعدما سجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

ويتقابل بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في نهائي مبكر للبطولة، حيث تقابل الفريقان في مرحلة المجموعة، كما التقيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية صيف العام الماضي وفاز باريس ليتأهل للنهائي قبل أن يخسر من تشيلسي.