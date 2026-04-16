الخميس 16 أبريل 2026 9:23 ص القاهرة
قد يعجبك أيضا

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع الإقليمية

هايدي صبري
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 9:07 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 9:07 ص

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، لمناقشة آخر مستجدات الوضع الإقليمي.

تبادل الوزيران خلال الاتصال وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزيران أهمية تضافر الجهود الاقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق فى ظل المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة والدفع نحو تحقيق التهدئة المنشودة فى ظل التداعيات الخطيرة للوضع القائم على السلم والامن الإقليميين.

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

