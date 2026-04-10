بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار في عيد القيامة وأوكرانيا توافق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس وقفا لإطلاق النار لمدة 32 ساعة خلال يومين بمناسبة عيد القيامة ​عند الأرثوذكس، وقال نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستلتزم بهذا الإجراء.

تتزامن ‌الموافقة على وقف إطلاق النار خلال احتفالات المسيحيين الأرثوذكس بعيد القيامة يوم الأحد مع توقف الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أربع سنوات، وسط التوتر ​في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.

وإعلان بوتين هذا مماثل لوقف إطلاق نار لمدة ​30 ساعة أمر به العام الماضي، وتبادل خلاله الطرفان الاتهامات بخرقه.

وجاء ⁠في بيان الكرملين أن وقف لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ غدا السبت من ​الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) حتى نهاية يوم الأحد (2100 بتوقيت جرينتش).

وقال البيان "ننطلق من ​مبدأ أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو روسيا الاتحادية".

وذكر البيان أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أصدر أمرا لرئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف "بوقف العمليات العسكرية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة".

وأضاف البيان "على ​القوات أن تكون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي استفزازات محتملة من جانب ​العدو، فضلا عن أي أعمال عدوانية".



وقال زيلينسكي إن أوكرانيا اقترحت مرارا وقف القتال في عيد القيامة ‌الأرثوذكسي.

وكتب ⁠زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "أكدت أوكرانيا لمرات عديدة استعدادها لاتخاذ خطوات مماثلة. واقترحنا وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد القيامة هذا العام، وسنتصرف وفقا لذلك".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة تاس للأنباء إن اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار لم يُناقش ​مسبقا مع الولايات ​المتحدة، وليس مرتبطا ⁠بأي مسعى لاستئناف المحادثات الثلاثية للتوصل إلى تسوية.

في غضون ذلك، يزور كيريل دميترييف المبعوث الخاص لبوتين حاليا الولايات المتحدة، حيث ​يلتقي بأعضاء من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث اتفاق ​سلام وكذلك ⁠التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على الزيارة لرويترز.

ووفقا للتقويم الأرثوذكسي السائد في كل من روسيا وأوكرانيا، يوافق عيد القيامة هذا العام ⁠12 أبريل ​نيسان.

وكان زيلينسكي قد اقترح منذ أكثر من أسبوع ​وقف إطلاق النار خلال عيد القيامة. وأبدت روسيا سابقا فتورا تجاه اقتراح زيلينسكي قائلة إنها تفضل ​السعي إلى تسوية طويلة الأمد.