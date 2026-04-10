زيلينسكي: نبحث التعاون الأمني مع عمان والكويت والبحرين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ​تجري محادثات مع سلطنة عمان والكويت ‌والبحرين للتعاون في المجال الأمني ومشاركة خبراتها وتقنياتها في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيرة.

وأضاف ​أن أوكرانيا أرسلت أكثر من ​200 خبير إلى الشرق الأوسط، نجحوا ⁠في إسقاط طائرات مسيرة إيرانية من ​طراز شاهد بعيدة المدى.

وزار زيلينسكي عدة ​دول في الشرق الأوسط الشهر الماضي لعرض تكنولوجيا أوكرانيا وخبرتها في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة ​الإيرانية. وتم توقيع اتفاقيات تعاون أمني ​مع السعودية وقطر، وتم الإعلان عن اتفاق مع ‌الإمارات.



وقال ⁠زيلينسكي للصحفيين في تصريحات نشرها مكتبه اليوم الجمعة "استخدمنا وسائلنا الاعتراضية لإسقاط طائرات شاهد الإيرانية. وأثبتنا أن تحقيق هذه ​النتائج يتطلب ​حلولا منهجية، ⁠لا سيما في مجال الحرب الإلكترونية".

وتابع "توصلنا إلى اتفاقات لمدة ​10 سنوات مع ثلاث دول. ​وتجري ⁠حاليا محادثات أمنية مع عمان، ونجري محادثات مع الكويت والبحرين".

وقال زيلينسكي إن اتفاقات ⁠متعلقة ​بإمدادات النفط والديزل إلى ​أوكرانيا كانت جزءا من اتفاقيات التعاون الأوسع نطاقا ​التي تمت مناقشتها.