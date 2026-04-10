زيلينسكي: نبحث التعاون الأمني مع عمان والكويت والبحرين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تجري محادثات مع سلطنة عمان والكويت والبحرين للتعاون في المجال الأمني ومشاركة خبراتها وتقنياتها في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيرة.
وأضاف أن أوكرانيا أرسلت أكثر من 200 خبير إلى الشرق الأوسط، نجحوا في إسقاط طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد بعيدة المدى.
وزار زيلينسكي عدة دول في الشرق الأوسط الشهر الماضي لعرض تكنولوجيا أوكرانيا وخبرتها في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وتم توقيع اتفاقيات تعاون أمني مع السعودية وقطر، وتم الإعلان عن اتفاق مع الإمارات.
وقال زيلينسكي للصحفيين في تصريحات نشرها مكتبه اليوم الجمعة "استخدمنا وسائلنا الاعتراضية لإسقاط طائرات شاهد الإيرانية. وأثبتنا أن تحقيق هذه النتائج يتطلب حلولا منهجية، لا سيما في مجال الحرب الإلكترونية".
وتابع "توصلنا إلى اتفاقات لمدة 10 سنوات مع ثلاث دول. وتجري حاليا محادثات أمنية مع عمان، ونجري محادثات مع الكويت والبحرين".
وقال زيلينسكي إن اتفاقات متعلقة بإمدادات النفط والديزل إلى أوكرانيا كانت جزءا من اتفاقيات التعاون الأوسع نطاقا التي تمت مناقشتها.