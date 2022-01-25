ألمانيا: الطلاب المصابون في حادث جامعة هايدلبرج يغادرون المستشفى

غادر الطلاب الثلاثة الذين أصيبوا في حادث إطلاق النار في جامعة هايدلبرج الألمانية أمس الاثنين، المستشفى اليوم الثلاثاء بعد تلقي العلاج في العيادات الخارجية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الألمانية اليوم، وقالت إن المصابين " في طريقهم نحو التحسن".

كان طالب قام أمس بفتح النار على طلاب داخل إحدى قاعات الجامعة أثناء محاضرة.

وتشير توقعات المحققين إلى أن مطلق النار وهو ألماني الجنسية كان يعيش في مدينة مانهايم لم يبدأ في إطلاق النار إلا داخل قاعة مركز البحوث البيولوجية الأساسية الذي كان يوجد به نحو 30 طالبا حيث أطلق النار عدة مرات قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه أمام المبنى في وقت لاحق.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة لطالبتين /19 و20 عاما/ بالإضافة إلى طالب/20 عاما/، فيما لفظت طالبة/23 عاما/ أنفاسها الأخيرة لاحقا تأثرا بإصابتها بطلقة في رأسها.