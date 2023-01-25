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يرى عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي، أن لقب مهندس الصفقات يظلمه بسبب مهام عمله الكبيرة.

وقال القيعي في تصريحات لقناة أم بي سي مصر: «مهندس الصفقات هو لقب يظلمني لأن ملف كرة القدم لا يمثل أكثر من 20% من مهام عملي».

وأضاف: «أعتقد أن رحيل مارك كلاتنبرج عن لجنة الحكام يثبت ما يحدث في الكرة المصرية بشكل عام».

وأكمل: «رحيل كلاتنبرج سلط الضوء على العديد من الأزمات في الكرة المصرية أتمنى أن تحل حتى تتقدم الكرة في مصر».

وعن محمود كهربا، لاعب الفريق.. قال: «أعتقد بأن كهربا لاعبا كبيرا وقدم مستوى مميز للغاية بالأخص في مباراة القمة».

وأتم: «كهربا أقنع الجماهير بأنه الحل السحري، وأعتقد بأن الأهلي يستطيع مساعدته بتبكير صرف حقوقه المالية».