مازيراتي تؤجل طرح الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية الصالون كواتروبورتي

أجلت شركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية مازيراتي إطلاق الجيل الجديد من سيارتها كواتروبورتي ، مما يزيد الشكوك في إمكانية طرح نسخة صالون من السيارة الكهربائية في الأسواق بحلول منتصف العام المقبل، كما كان مخططا في البداية.

وذكر موقع أوتو كار المتخصص في موضوعات السيارات أنه سيتم إنتاج الجيل السابع من طراز كواتروبوتي في مصنع ميرافيوري في مدينة تورينو الإيطالية والمملوك لمجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية التي تمتلك مازيراتي والعديد من الشركات. ومن المنتظر أن تكون السيارة الجديدة أصغر حجما وأكثر فخامة، مع محرك كهربائي لكل من السيارتين مازيراتي كوارتوبورتي في 8 ومازيراتي جيبلي.

كان المقرر طرح السيارة الجديدة في أوائل 2025، لكن الشركة أكدت اليوم تعليق خططها لإنتاجها وقالت في بيان "نحن نبقي موردينا وشركاءنا على علم بهذه النقطة".

ونقل موقع أوتوموتيف نيوز أوروبا المتخصص في موضوعات السيارات عن متحدث باسم الشركة الإيطالية قوله إن مازيراتي قررت تأجيل طرح السيارة الكهربائية الصالون "لأننا نريد التأكد من الوصول إلى صفر مخاطر بالنسبة لمستوى الأداء في السيارة الجديدة" ، مشيرا إلى الحاجة للقيام بمزيد من أعمال التطوير قبل طرح السيارة.

في الوقت نفسه، من المعروف أن المفاوضات بشأن الأسعار بين الشركة وموردي المكونات أحد أسباب تأجيل الطرح. وأشارت تقارير إلى أن مجموعة ستيلانتس تريد خفض تكلفة إنتاج السيارة بنسبة 6% تقريبا.

ومن غير المتوقع الكشف عن السيارة الجديدة من كواتروبورتي قبل النصف الثاني من العام المقبل على أقرب تقدير.

ويعتبر هذا التأجيل أحدث ضربة لبرنامج الشركة الإيطالية للتحول إلى السيارات الكهربائية. وكانت قد أجلت في وقت سابق إنتاج النسخ الكهربائية من سيارتها مازيراتي جرانتنوريسمو ومازيراتي جريكال، رغم أن الموعد المقرر لبدء تسليم السياراتي سيحل خلال الشهور المقبلة.

وتستهدف مازيراتي امتلاك طراز كامل من السيارات الكهربائية بحلول 2030، لكنها لا تخطط حتى الآن لطرح أي طرز جديدة من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.