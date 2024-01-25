كوريا الشمالية تعلن إجراء اختبار لجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية

أعلنت كوريا الشمالية، فجر اليوم الخميس، أنها أجرت أول اختبار لجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطورها "بولهواسال-3-31"، في إطار ما أسمته أنشطتها "العادية والإلزامية" لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الصاروخ أطلق الأربعاء ولم يؤثر على سلامة الدول المجاورة ولا علاقة له بالأمن الإقليمي.

وأضافت أن "تجربة الإطلاق هي عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي" للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، في عملية تعد الأحدث في سلسلة العمليات التي تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ويمثل هذا أول إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية منذ الإطلاق الأخير في سبتمبر من عام 2023، عندما اختبرت صاروخين استراتيجيين بعيدي المدى من طراز كروز برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.

ويأتي الإطلاق الأخير بعد 10 أيام من اختبار بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسا حربيا فرط صوتي إلى البحر الشرقي في أول إطلاق صاروخي تقوم به هذا العام.

ولا تزال التوترات مرتفعة على طول الحدود بين الكوريتين، حيث ألغيت المناطق العازلة التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، بعد إجراء كوريا الشمالية تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البحرية الغربية في وقت سابق من هذا الشهر.