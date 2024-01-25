 كوريا الجنوبية تبدأ في إنتاج طائرات درون للتجسس لمراقبة كوريا الشمالية - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تبدأ في إنتاج طائرات درون للتجسس لمراقبة كوريا الشمالية


نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 8:57 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 8:57 ص

أعلنت وكالة المشتريات الحكومية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية بدأت في إنتاج طائرات درون تحلق على ارتفاع متوسط لتعزيز قدرة مراقبة الجيش فوق كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه خلال ديسمبر الماضي، وقعت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي اتفاقا بقيمة 7ر471 مليار وون (6ر353 مليون دولار) مع شركة كوريان إير، أكبر شرطة طيران في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركتي دفاع آخرتين، وذلك من أجل تصنيع طائرات درون متقدمة للتجسس بحلول عام 2028.

وكانت وكالة التطوير الدفاعي الحكومي قد دشنت مشروع إنتاج طائرات الدرون في عام 2009، وأكملت تطويره خلال عام 2022.

وتتمكن الطائرة من التحليق على ارتفاع ما بين 10 حتى 12 كيلومترا، والتقاط صور عالية الدقة من مسافة تتخطي 100 كيلومتر.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تساعد الطائرة الدرون في تطوير قدرات المراقبة والاستطلاع للجيش الكوري الجنوبي.


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