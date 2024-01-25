نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 6285 منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، والتي طالت 14 مواطناً بينهم أهالي مطاردين اعتقلهم الاحتلال كرهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، نابلس، رام الله، وطوباس، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة المركبات، والأموال.

وقالت المؤسستان الفلسطينيتان، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6285، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وأشارت المؤسستان إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.