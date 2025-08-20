أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، إلقاء القبض على راتب فهد الحسين بمحافظة حماة وسط البلاد، المتورط بـ"جرائم حرب" ضد المدنيين في عهد النظام المخلوع.

وقال ملهم الشنتوت، قائد الأمن الداخلي في حماة، في بيان نشرته قناة الوزارة على منصة "تلجرام": "وحدات الأمن الداخلي أوقفت أحد أخطر المجرمين المتورطين بدماء أهلنا المدنيين، والمدعو راتب فهد الحسين".

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت بعد "عمليات رصد مكثفة، حيث كان متواريا في منطقة السقيلبية في حماة".

وذكر أن الحسين "شغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في منطقة محردة إبان حكم النظام البائد، وارتكب خلال تلك الحقبة جرائم حرب عديدة بحق أهالي المناطق الثائرة، راح ضحيتها العشرات من المدنيين، ارتقوا نتيجة مجازر جماعية".

وأوضح المسئول الأمني أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي، والرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام القضاء المختص، ونؤكد أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.