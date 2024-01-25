اتفاقية سعودية إيطالية لإطلاق قطار حلم الصحراء

شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع مجموعة أرسينالي الإيطالية، المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة، لإطلاق خدمة قطار "حلم الصحراء".

وقال الجاسر، إن انطلاق هذه الخدمات الفاخرة في القطارات داخل المملكة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيضيف خدمات نوعية وخيارات إضافية في أنماط التنقل بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة ودعم الاستراتيجيات الوطنية الرائدة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة المجموعة باولو بارليتا، بأن مراحل الإنتاج الأولية لقطار حلم الصحراء بدأت مؤخراً في إيطاليا؛ استعداداً لدخول الخدمة بحسب الخطة المعلنة.

وسيفتح قطار "حلم الصحراء"، الذي يتكون من 40 كابينة فاخرة، باب الحجز في نهاية العام الميلادي الحالي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم، حيث ينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مروراً بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات "شمال المملكة".

واستثمرت الشركة الإيطالية أكثر من مئتي مليون ريال في قطار "حلم الصحراء".