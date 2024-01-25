مقتل أكثر من 20 عنصرا من حركة الشباب بوسط الصومال

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قتل أكثر من 20 عنصرا في صفوف حركة الشباب في منطقة "غلهريري" بمحافظة غلغدود وسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الخميس، أن ذلك جاء بعد عملية مخططة نفذها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ووفق الوكالة، تجدد الحكومة الفيدرالية التأكيد على أن القادة والميليشيات المضللة لديهم الفرصة للاستسلام للحكومة واستغلال الوقت للاستسلام والحصول على العفو والتأهيل والتعليم وغيرها من الفرص.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الوطنية حررت مناطق ولاية هيرشبيلي، وطردت العدو الإرهابي من معظم مدن ولاية غلمدغ بوسط البلاد.